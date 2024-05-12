В списке четыре топ-звезды: кем из боксеров восхищается Усик

Чемпион мира по боксу Александр Усик поделился своими предпочтениями среди профессиональных боксеров. В перечне кумиров уроженца Симферополя нашлось место для двух украинцев.

Александр Усик уже вписал свое имя в историю мирового бокса, став абсолютом в крузервейте. Сейчас украинец готовится к “бою века”, чтобы впервые за последние 25 лет объединить все титулы в хевивейте.

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Кто из боксеров вдохновляет Усика

Накануне поединка Усик пообщался с представителями медиа. Непобежденный чемпион назвал имена своих кумиров, которые до сих пор его вдохновляют на свершения и служат образцом.

"Для меня кумиры – это Мухаммед Али и Эвандер Холифилд. Я люблю Майка Тайсона, Леннокса Льюиса, но мое сердце принадлежит Холифилду и Али. И еще братьям Кличко, потому что они украинцы.

При этом Мухаммед Али – не только хороший боксер, но и хороший человек. Он боролся за права людей", – сказал Усик.

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