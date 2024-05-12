Александр Усик уже вписал свое имя в историю мирового бокса, став абсолютом в крузервейте. Сейчас украинец готовится к “бою века”, чтобы впервые за последние 25 лет объединить все титулы в хевивейте.
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Кто из боксеров вдохновляет Усика
Накануне поединка Усик пообщался с представителями медиа. Непобежденный чемпион назвал имена своих кумиров, которые до сих пор его вдохновляют на свершения и служат образцом.
"Для меня кумиры – это Мухаммед Али и Эвандер Холифилд. Я люблю Майка Тайсона, Леннокса Льюиса, но мое сердце принадлежит Холифилду и Али. И еще братьям Кличко, потому что они украинцы.
При этом Мухаммед Али – не только хороший боксер, но и хороший человек. Он боролся за права людей", – сказал Усик.
Усик против Фьюри: последние события
- Напомним, что Тайсон Фьюри и Александр Усик определят абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе 18 мая. Поединок состоится в Эр-Рияде.
- Первым в столицу Саудовской Аравии прибыл "Цыганский король", который успел похвастаться "кубиками" на животе.
- Александр Усик тоже завершил тренировочный лагерь.
- Вместе со своей командой и неизменным талисманом чемпион прилетел в Эр-Рияд 10 мая.
- Отметим, что победитель битвы будет находиться в статусе абсолюта всего две недели. После этого IBF заберет свой пояс.