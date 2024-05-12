Уже скоро, в ночь с 18 на 19 мая, в Саудовской Аравии состоится бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.

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Усик собирается продолжать карьеру после боя с Фьюри

Александр Усик ответил на вопрос, что будет делать, если победит Тайсона Фьюри и заберет последний пояс на пути к абсолюту. По словам 37-летнего украинца, он не потеряет мотивацию продолжать боксировать.

"Не если, а когда. Я буду продолжать боксировать. У меня есть сила, я чувствую, что могу. Когда Бог пошлет мне сообщение: "Эй, Алекс, пожалуйста, остановись".

Я приму это сообщение и скажу: "Спасибо тебе, Боже, я останавливаюсь". Сейчас он не прислал мне сообщение, я продолжаю тренироваться", – сказал Усик.

К слову. Усик и Фьюри должны были провести объединительный поединок 17 февраля, но он уже второй раз был перенесен из-за травмы Тайсона. Бой перенесли на 18 мая.

Отметим, что и Усик, и Фьюри до сих пор не проигрывали на профессиональном ринге. Александр выиграл каждый из 21-го поединка, а Тайсон победил в 34 боях из 35-ти, расписав ничью с Деонтеем Уайлдером.