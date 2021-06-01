Усик назвал поражение Ломаченко от Лопеса кражей

Александр Усик прокомментировал бой Василия Ломаченко против Теофимо Лопеса. Украинский боксер упустил шанс стать абсолютным чемпионом мира в легком весе.
Лопес "украл" победу у Ломаченко
Александр Усик верит и поддерживает Василия Ломаченко после болезненного поражения от Теофимо Лопеса. Украинский боксер продолжает называть земляка топовым бойцом современности.
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По мнению Усика, Ломаченко всегда дрался с серьезными соперниками. Но с результатом последнего боя Усик не соглашается и даже называет поединок против Лопеса кражей.
Вы не найдете среди соперников Васи ни одного плохого соперника. Василий Анатольевич – топовый спортсмен, он продолжает быть в топе, несмотря на кражу, но бывает,
– сказал Александр.
Также Усик рассказал об их будущем Ломаченко на профессиональном ринге: "это очень стойкий и сконцентрированный боец, но все зависит от того, как проявит себя его организм. Я знаю Васю много лет, видел его работу, которую он делает каждый день. Он очень мощный". Также Александр не умаляет заслуг отца Василия Ломаченко и спортивного психолога Андрея Колосова.
Поражение Ломаченко и следующие соперники
- В октябре 2020 года Теофимо Лопес нанес поражение Василию Ломаченко. Американец победил нашего боксера только по судейским запискам. Но невооруженным глазом было видно преимущество Лопеса на ринге. Сейчас оба боксера уже имеют своих будущих соперников.
- 23-летний американский боксер отобрал у украинца абсолютного чемпиона мира в легком весе. Украинец пытался взять реванш у соперника, но команда Лопеса была принципиальна. Теофимо не видел смысл проводить второй бой.
- Американец заявил. что во втором поединке отправит украинца в нокаут.
- В следующем бою Лопес проведет защиту титула против Джорджа Камбососа – обязательного претендента по линии IBF. Украинец подерется с Масайоши Накатани. Японец также в пассиве имеет поражение от Теофимо. Официально поединок состоится 26 июня на арене Virgin Hotel в Лас-Вегасе, штат Невада (США).