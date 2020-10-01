Украинский боксер Александр Усик вскоре может получить шанс стать чемпионом мира по версии WBO. Британец Энтони Джошуа, владеющий титулом, готов отказаться от него, лишь бы избежать встречи с украинцем.

В планы Джошуа входит бой против чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри. Чтобы провести бой с Тайсоном в 2021 году, Энтони готов покинуть титул WBO. Об этом заявил Эдди Хирн, менеджер Джошуа, информирует The Sun.

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Цель Джошуа провести бой с Фьюри

Эдди Хирн заявил, что единственной целью Джошуа является собрать четыре самых больших пояса и стать абсолютным чемпионом мира.

Для осуществления этой задачи ему не хватает только титула WBC. Но также он хочет проводить самые большие бои в мире. И в эти непонятные времена, он готов оставить один пояс, чтобы устроить бой против Фьюри. Думаю, он готов пойти на это,

– сказал Хирн.

Эдди Хирн заявил, что Джошуа хочет получить бой с Фьюри, поэтому готов пойти на все ради этого поединка.

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Титул WBO достанется Усику?

После того, как Джошуа в декабре 2019 года победил Энди Руиса и вернул себе чемпионские титулы WBO и IBF обязали его провести защиту титулов.

По линии WBO соперником Джошуа Усик, а IBF Кубрат Пулев. Сперва Энтони решил провести бой с Пулевым, на что получил согласие от команды Усика.

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В то же время Энтони подписал контракт на два поединка с Тайсоном Фьюри в 2021 году. Джошуа хочет встретиться с Фьюри после Пулева.

Однако команда Усика, который 31-го октября проведет бой против Дерека Чисоры, требует поединка за титул WBO. Для Усика не имеет значения против кого биться за чемпионский пояс.