Усик может сразиться за титул WBO: Джошуа готов оставить пояс
Украинский боксер Александр Усик вскоре может получить шанс стать чемпионом мира по версии WBO. Британец Энтони Джошуа, владеющий титулом, готов отказаться от него, лишь бы избежать встречи с украинцем.
В планы Джошуа входит бой против чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри. Чтобы провести бой с Тайсоном в 2021 году, Энтони готов покинуть титул WBO. Об этом заявил Эдди Хирн, менеджер Джошуа, информирует The Sun.
К теме: Не можем позволить Усику стоять на пути боя Джошуа – Фьюри: громкое заявление команды Тайсона
Цель Джошуа провести бой с Фьюри
Эдди Хирн заявил, что единственной целью Джошуа является собрать четыре самых больших пояса и стать абсолютным чемпионом мира.
Для осуществления этой задачи ему не хватает только титула WBC. Но также он хочет проводить самые большие бои в мире. И в эти непонятные времена, он готов оставить один пояс, чтобы устроить бой против Фьюри. Думаю, он готов пойти на это,
– сказал Хирн.
Эдди Хирн заявил, что Джошуа хочет получить бой с Фьюри, поэтому готов пойти на все ради этого поединка.
Стоит внимания: Усик может драться за пояс WBO не с Джошуа: менеджер украинца объяснил ситуацию
Титул WBO достанется Усику?
После того, как Джошуа в декабре 2019 года победил Энди Руиса и вернул себе чемпионские титулы WBO и IBF обязали его провести защиту титулов.
По линии WBO соперником Джошуа Усик, а IBF Кубрат Пулев. Сперва Энтони решил провести бой с Пулевым, на что получил согласие от команды Усика.
Узнайте больше: Бой Усик – Джошуа состоится только в двух условиях: жесткая позиция команды чемпиона мира
В то же время Энтони подписал контракт на два поединка с Тайсоном Фьюри в 2021 году. Джошуа хочет встретиться с Фьюри после Пулева.
Однако команда Усика, который 31-го октября проведет бой против Дерека Чисоры, требует поединка за титул WBO. Для Усика не имеет значения против кого биться за чемпионский пояс.