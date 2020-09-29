Украинский боксер Александр Усик после поединка с Дереком Чисорой (31 октября) хочет использовать право сразиться за титул чемпиона мира по версии WBO. В команде непобедимого украинца рассказали, встретится ли Усик с действующим обладателем пояса WBO Энтони Джошуа.

Александр Красюк, глава промоутерской компании K2 Promotions, с которой сотрудничает Усик, рассказал о возможности боя украинца против обладателя поясов WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа. Об этом сообщает mybettingsites.

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Усик – не обязательный соперник для Джошуа

Красюк пояснил, что Усик – обязательный претендент на титул WBO. В то же время соперником украинца не обязательно должен быть Джошуа.

В команде Усика понимают, что бой Энтони с Тайсоном Фьюри более привлекательный для боксерского сообщества.

"Многие хотели бы увидеть бой Усика и Джошуа, особенно болельщики из Украины, но и со всего мира. Но бой Фьюри – Джошуа ждут гораздо больше, потому что это двое британских ребят, два супертяжа. Есть шанс, что они будут биться за статус бесспорного чемпиона. Это будет вишенка на торте", – сказал Красюк.

Менеджер Усика убежден, что Джошуа использует шанс провести бой с Фьюри, если такая возможность будет.

Джошуа должен освободить титул WBO

После того, как Джошуа в декабре 2019 года победил Энди Руиса и вернул себе чемпионские титулы, WBO и IBF обязали его провести защиты титулов.

По линии WBO соперником Джошуа является Усик, а IBF – Пулев. Красюк напомнил об устной договоренности с командой Джошуа, что тот встретится с Усиком после боя с Пулевым.

Мы договаривались, что как только Джошуа подерется с Пулевым и победит, ему придется сразиться с Усиком. Мы договорились об этом устно, когда позволили бою Джошуа – Пулев состояться. Но также Джошуа может выбрать Фьюри на следующий бой, но тогда он должен освободить титул WBO. Бой Энтони и Тайсона не может пройти с ним,

– убежден Красюк.

Впрочем, менеджер Усика считает, что крайне рано строить планы, ведь Джошуа и Фьюри нужно выиграть свои следующие поединки.

"Все может произойти. В бою Фьюри и Уайлдера может победить Уайлдер, а если это случится, то бой Джошуа – Фьюри станет неактуальным. Все нестабильно, и строить планы сейчас – глупо", – подытожил Красюк.

Усик дебютировал в супертяжелом весе в октябре 2019 года, преодолев Чазза Уизерспуна. Следующий бой украинца должен состояться 31-го октября против Дерека Чисоры.