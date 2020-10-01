Український боксер Олександр Усик невдовзі може отримати шанс стати чемпіоном світу за версією WBO. Британець Ентоні Джошуа, який володіє титулом, готовий відмовитися від нього, аби уникнути зустрічі з українцем.

У плани Джошуа входить бій проти чемпіона світу за версією WBC Тайсона Ф'юрі. Щоб провести бій з Тайсоном у 2021 році, Ентоні готовий залишити титул WBO. Про це заявив Едді Хірн, менеджер Джошуа, інформує The Sun.

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Мета Джошуа провести бій з Ф'юрі

Едді Хірн заявив, що єдиною метою Джошуа є зібрати чотири найбільші пояси та стати абсолютним чемпіоном світу.

Для здійснення цього завдання йому не вистачає тільки титулу WBC. Але також він хоче проводити найбільші бої у світі. І в ці, незрозумілі часи, він готовий залишити один пояс, щоб влаштувати бій проти Ф'юрі. Думаю, він готовий піти на це,

– сказав Хірн.

Едді Хірн заявив, що Джошуа хоче отримати бій з Ф'юрі, тому готовий піти на все заради цього поєдинку.

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Титул WBO дістанеться Усику?

Після того, як Джошуа в грудні 2019 року переміг Енді Руїса і повернув собі чемпіонські титули, WBO та IBF зобов'язали його провести захисти титулів.

По лінії WBO суперником Джошуа є Усик, а IBF – Кубрат Пулєв. Спершу Ентоні вирішив провести бій з Пулєвим, на що отримав згоду від команди Усика.

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Водночас Ентоні підписав контракт на два поєдинки з Тайсоном Ф'юрі у 2021 році. Джошуа хоче зустрітися з Ф'юрі після Пулєва.

Однак команда Усика, який 31-го жовтня проведе бій проти Дерека Чісори, вимагає поєдинку за титул WBO. Для Усика немає значення проти кого битися за чемпіонський пояс.