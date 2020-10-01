Усик може битися за титул WBO: Джошуа готовий залишити пояс
Український боксер Олександр Усик невдовзі може отримати шанс стати чемпіоном світу за версією WBO. Британець Ентоні Джошуа, який володіє титулом, готовий відмовитися від нього, аби уникнути зустрічі з українцем.
У плани Джошуа входить бій проти чемпіона світу за версією WBC Тайсона Ф'юрі. Щоб провести бій з Тайсоном у 2021 році, Ентоні готовий залишити титул WBO. Про це заявив Едді Хірн, менеджер Джошуа, інформує The Sun.
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Мета Джошуа провести бій з Ф'юрі
Едді Хірн заявив, що єдиною метою Джошуа є зібрати чотири найбільші пояси та стати абсолютним чемпіоном світу.
Для здійснення цього завдання йому не вистачає тільки титулу WBC. Але також він хоче проводити найбільші бої у світі. І в ці, незрозумілі часи, він готовий залишити один пояс, щоб влаштувати бій проти Ф'юрі. Думаю, він готовий піти на це,
– сказав Хірн.
Едді Хірн заявив, що Джошуа хоче отримати бій з Ф'юрі, тому готовий піти на все заради цього поєдинку.
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Титул WBO дістанеться Усику?
Після того, як Джошуа в грудні 2019 року переміг Енді Руїса і повернув собі чемпіонські титули, WBO та IBF зобов'язали його провести захисти титулів.
По лінії WBO суперником Джошуа є Усик, а IBF – Кубрат Пулєв. Спершу Ентоні вирішив провести бій з Пулєвим, на що отримав згоду від команди Усика.
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Водночас Ентоні підписав контракт на два поєдинки з Тайсоном Ф'юрі у 2021 році. Джошуа хоче зустрітися з Ф'юрі після Пулєва.
Однак команда Усика, який 31-го жовтня проведе бій проти Дерека Чісори, вимагає поєдинку за титул WBO. Для Усика немає значення проти кого битися за чемпіонський пояс.