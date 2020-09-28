Непобедимый украинский боксер Александр Усик уже успел стать проблемой для британских боксеров Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа. Из-за Усика обладатель титула WBC Фьюри и чемпион мира WBO, WBA, IBF Джошуа не могут определить более сильного.

Команда Фьюри против боя Усик – Джошуа

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, который сотрудничает с Фьюри, выразил мнение, что желание Усика драться за пояс WBO не должно помешать организации боя между Тайсоном и Энтони Джошуа. Об этом сообщает Boxing Scene.

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33-летний Усик – официальный претендент по линии WBO. В случае победы над Дереком Чисорой 31-го октября украинец должен биться за титул.

Впрочем, Боб Арум считает, что бой между Фьюри и Джошуа должен состояться перед тем, как свой шанс получит украинец.

Если Энтони Джошуа победит Пулева, а Тайсон снова победит Уайлдера, мы хотим провести бой Джошуа – Фьюри за звание абсолютного чемпиона. Усик – обязательный претендент, но мы не можем позволить этому стоять на нашем пути,

– сказал Арум.

У Джошуа не хотят давать бой Усику

Эдди Хирн, промоутер Джошуа, назвал два условия, которые позволят Усику встретиться с Джошуа. По словам промоутера, поединок между украинцем и британцем состоится, если Фьюри получит травму, или переговоры сорвутся.

Также в команде Джошуа надеются на поражение Александра в поединке с Чисорой.

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Позиция команды Усика неизменна: у украинца хотят бой за титул WBO против Джошуа или другого боксера.

Усик согласился, чтобы бой за титул WBO отсрочили и Джошуа смог провести защиту пояса IBF. Если Энтони второй раз откажется от обязательной защиты, пояс WBO могут объявить вакантным.

Поединки между Фьюри и Джошуа должны состояться в 2021 году. Боксеры подписали контракты.