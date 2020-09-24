Украинский боксер Александр Усик – претендент на титул WBO, которым владеет британец Энтони Джошуа. Команда Усика приняла отсрочку поединка с Джошуа, чем британец воспользовался. Несмотря на это Джошуа не спешит давать бой непобедимому украинцу.

Эдди Хирн, промоутер британского боксера, рассказал, что должно произойти для того, чтобы чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Джошуа дал бой Усику. Об этом сообщает Boxingnews24.

К теме Бой с Джошуа или титул WBO: Усик поставил ультиматум чемпиону мира

Уже 31-го октября Усик проведет бой против Дерека Чисоры. Если украинец одержит победу, то его следующий поединок должен быть за титул WBO.

Команде Усика безразлично, кто будет соперником, ведь Джошуа может потерять пояс в своем следующем поединке.

Британец до конца 2020 года должен провести защиту титула IBF против Кубрата Пулева.

Джошуа могут лишить титула WBO

Если 30-летний Джошуа во второй раз откажется от поединка с Усиком, то WBO может забрать у него титул и объявить его вакантным.

Если Джошуа придется освободить пояс, то я скажу Усику и мы попытаемся найти решение. Мы будем держать его в курсе всей ситуации, но сначала он должен победить Чисору,

– сказал Хирн.

Стоит внимания Усик и Джошуа могут встретиться уже весной: Энтони надеется на поражение украинца от Чисоры

Хирн заявил, что Джошуа больше всего хочет провести бой против Тайсона Фьюри и определить сильнейшего боксера мира.

"Он хочет быть супертяжем номер один в мире. Единственный способ определить, кто лучший супертяж – бой Джошуа и Фьюри", – заявил Хирн.

Состоится ли бой Усик – Джошуа

Эдди Хирн назвал два условия, которые позволят Александру Усику встретиться с Джошуа. Со слов промоутера становится понятно, что украинец не может повлиять на ситуацию.

Если Фьюри получит травму, или переговоры сорвутся, или по какой-то другой причине их бой не состоится, то Джошуа будет драться с Усиком, если тот победит Чисору,

– сказал Хирн в интервью Boxing Social.

Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри подписали контракт на два поединка в 2021 году. Боксеры должны впервые встретиться весной или летом, а второй бой состоится в конце года.