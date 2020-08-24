Эпатажный украинский боксер Иван Редкач составил свой рейтинг лучших по его мнению украинских боксеров. Удивительно то, что в его топ-5 нет самых титулованных боксеров Украины Александра Усика и Василия Ломаченко.

Боксер ответил на вопрос в своем Instagram, кого считает лучшими украинскими боксерами. Его рейтинг несколько ошеломил не так теми фамилиями боксеров, которые назвал, как тем, что в рейтинге не нашлось места для экс-абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика и чемпиона WBO, WBC и WBA в легком весе Василия Ломаченко (14-1, 10 КО).

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Топ-5 лучших по версии Редкача

На первом месте в этом рейтинге Виктор Постол, который уже 29 августа проведет бой против Рамиреса. Вторую позицию занял экс-чемпион в полутяжелом весе Александр Гвоздик, который недавно заявил, что заканчивает карьеру.

Тройку лидеров замкнул Денис Беринчик, мечты которого о бое с земляком Василием Ломаченко откладываются.

На 4-5 ступени расположились Тарас Шелестюк и Сергей Деревянченко.

Кто такой Иван Редкач?

33-летний украинский боксер, выступающий в полусреднем весе. Провел 30 поединков, одержал 23 победы и потерпел 5 поражений. В январе проиграл Дэнни Гарсии за право сразиться с чемпионом мира по версии WBC.