Епатажний український боксер Іван Редкач склав свій рейтинг найкращих на його думку українських боксерів. Дивно те, що у його топ-5 немає найбільш титулованих боксерів України Олександра Усика та Василя Ломаченка.

Боксер відповів на запитання у своєму Instagram, кого вважає найкращими українськими боксерами. Його рейтинг дещо приголомшив не так тими прізвищами боксерів, які назвав, як тим, що у рейтингу не знайшлось місця для ексабсолютного чемпіона світу у першій важкій категорії Олександра Усика та чемпіона WBO, WBC і WBA у легкій вазі Василя Ломаченка (14-1, 10 КО).

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Топ-5 найкращих за версією Редкача

На першому місці у цьому рейтингу Віктор Постол, який вже 29 серпня проведе бій проти Раміреса. Другу позицію посів ексчемпіон у напівважкій вазі Олександр Гвоздик, який нещодавно заявив, що закінчує кар'єру.

Трійку лідерів замкнув Денис Берінчик, мрії якого про бій із земляком Василем Ломаченком відкладаються.

На 4-5 сходинці розташувались Тарас Шелестюк та Сергій Дерев'янченко.