Украинский боксер Редкач проведет бой с экс-чемпионом мира Бронером
Эпатажный украинский боксер Иван Редкач вскоре может провести бой с бывшим чемпионом мира. Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Эдриен Бронер анонсировал поединок с украинцем.
О бое с Редкачем 31-летний Бронер сообщил в своем инстаграме. Он написав, что в следующем бою побьется против украинского полусредневеса Редкача.
Достойно внимания: Отправлял Редкача в нокаут в каждом раунде: Дэвис о спарринге с украинцем
В своем следующем бою я нокаутирую эту су#у. О Боже, вы знаете, что я без понятия, как его зовут,
- написав Бронер.
Бронер купился на провокации Редкача?
Украинец неоднократно обращался к Бронеру. Сначала Иван искал желающих увидеть, как он будет "надирать" Эдриену зад.
Позже украинец говорил, что не может дождаться поединка с ним.
Пока дата и место поединка не сообщаются.
Что известно о Бронере?
Американец провел 38 поединков. В его активе 33 победы (24 нокаутом). Четыре боя Бронер проиграл решением судей. Бронер – чемпион мира в четырех весовых категориях: второй полулегкий (WBO, 2011-2012), легкая (WBC, 2012-2014), первый полусредний (WBA, 2015-2016), полусредний (WBA, 2013).
Ответ Редкача
34-летний украинец за словом в карман не полезет. В своем инстаграмеі Иван ответил на заявление Бронера.
Он пообещал, что заставит американца ответить за свои слова.
"Я заставлю тебя отвечать за каждое слово в ринге, засранец", – написал Иван.
Скриншот
Предыдущий бой Редкач провел 26-го января. В поединке за право драться с чемпионом WBC Иван проиграл Дэнни Гарсии.