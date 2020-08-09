Эпатажный украинский боксер Иван Редкач вскоре может провести бой с бывшим чемпионом мира. Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Эдриен Бронер анонсировал поединок с украинцем.

О бое с Редкачем 31-летний Бронер сообщил в своем инстаграме. Он написав, что в следующем бою побьется против украинского полусредневеса Редкача.

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В своем следующем бою я нокаутирую эту су#у. О Боже, вы знаете, что я без понятия, как его зовут,

- написав Бронер.

Бронер купился на провокации Редкача?

Украинец неоднократно обращался к Бронеру. Сначала Иван искал желающих увидеть, как он будет "надирать" Эдриену зад.

Позже украинец говорил, что не может дождаться поединка с ним.

Пока дата и место поединка не сообщаются.

Что известно о Бронере?

Американец провел 38 поединков. В его активе 33 победы (24 нокаутом). Четыре боя Бронер проиграл решением судей. Бронер – чемпион мира в четырех весовых категориях: второй полулегкий (WBO, 2011-2012), легкая (WBC, 2012-2014), первый полусредний (WBA, 2015-2016), полусредний (WBA, 2013).

Ответ Редкача

34-летний украинец за словом в карман не полезет. В своем инстаграмеі Иван ответил на заявление Бронера.

Он пообещал, что заставит американца ответить за свои слова.

"Я заставлю тебя отвечать за каждое слово в ринге, засранец", – написал Иван.



Скриншот

Предыдущий бой Редкач провел 26-го января. В поединке за право драться с чемпионом WBC Иван проиграл Дэнни Гарсии.