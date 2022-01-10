Украину в рейтинге представили непобедимый чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBF Александр Усик и Василий Ломаченко.

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Усик разместился в рейтинге на второй строчке. Лучше его только мексиканец Сауль Альварес, возглавляющий рейтинг. Канело – абсолютный чемпион в суперсреднем весе.

Что касается Ломаченко, то бывший чемпион мира по трем весовым дивизионам идет на 7-ом месте.

Топ-10 лучших боксеров мира по версии WBN

1. Сауль Альварес (Мексика)

2. Александр Усик (Украина)

3. Тайсон Фьюри (Великобритания)

4. Наойя Инуэ (Япония)

5. Эррол Спенс (США)

6. Теренс Кроуфорд (США)

7. Василий Ломаченко (Украина)

8. Джош Тейлор (Великобритания)

9. Нонито Донейр (Филиппины)

10. Хуан Франциско Эстрада (Мексика)