Україну в рейтингу представили непереможний чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBO, WBA, IBF Олександр Усик і Василь Ломаченко.

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Усик розмістився у рейтингу на другій сходинці. Кращим за нього є тільки мексиканець Сауль Альварес, який очолює рейтинг. Канело – абсолютний чемпіон у суперсередній вазі.

Щодо Ломаченка, то колишній чемпіон світу у трьох вагових дивізіонах йде на 7-у місці.

Топ-10 найкращих боксерів світу за версією WBN

1. Сауль Альварес (Мексика)

2. Олександр Усик (Україна)

3. Тайсон Ф'юрі (Велика Британія)

4. Наойя Інуе (Японія)

5. Еррол Спенс (США)

6. Теренс Кроуфорд (США)

7. Василь Ломаченко (Україна)

8. Джош Тейлор (Велика Британія)

9. Ноніто Донейр (Філіппіни)

10. Хуан Франциско Естрада (Мексика)