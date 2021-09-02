Усик и Ломаченко неожиданно потеряли позиции в рейтинге WBA
Источник:WBA
Всемирная боксерская организация (WBA) обновила рейтинг боксеров во всех весовых категориях. Сразу двое украинских боксеров Александр Усик и Василий Ломаченко потеряли позиции.
Александр Усик не выходил на ринг с октября 2020 года, когда победил Дерека Чисору. Следующий бой украинца должен состояться 25 сентября в Лондоне против Энтони Джошуа.
Кстати Усик замкнул топ-10 рейтинга тяжеловесов по версии The Ring
Усик в рейтинге тяжеловесов опустился со второго на четвертое место.
Рейтинг WBA в тяжелом весе
Чемпион – Энтони Джошуа (Великобритания)
1. Даниэль Дюбуа (Великобритания)
2. Майкл Хантер (США)
3. Роберт Хелениус (Финляндия)
4. Александр Усик (Украина)
5. Луис Ортис (Куба)
Стоит внимания Ломаченко неожиданно опустился в рейтинге IBF
В то же время Василий Ломаченко летом 2021 года эффектно выиграл поединок против японца Масайоши Накатани. Но несмотря на победу Василий переместился со второго места на третье.
Рейтинг WBA в легком весе
Чемпион – Теофимо Лопес (США)
1. Роландо Ромеро (США)
2. Мичел Ривера (Доминиканская Республика)
3. Василий Ломаченко (Украина)
4. Роман Андреев (Россия)
5. Хорхе Линарес (Венесуэла)
Следующий бой Ломаченко может провести против 5 номера рейтинга IBF Ричарда Комми. Бойцы могут встретиться еще в декабре 2021 года.