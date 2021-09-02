Усик и Ломаченко неожиданно потеряли позиции в рейтинге WBA

Всемирная боксерская организация (WBA) обновила рейтинг боксеров во всех весовых категориях. Сразу двое украинских боксеров Александр Усик и Василий Ломаченко потеряли позиции.

Александр Усик не выходил на ринг с октября 2020 года, когда победил Дерека Чисору. Следующий бой украинца должен состояться 25 сентября в Лондоне против Энтони Джошуа.

Кстати Усик замкнул топ-10 рейтинга тяжеловесов по версии The Ring

Усик в рейтинге тяжеловесов опустился со второго на четвертое место.

Рейтинг WBA в тяжелом весе

Чемпион – Энтони Джошуа (Великобритания)

1. Даниэль Дюбуа (Великобритания)

2. Майкл Хантер (США)

3. Роберт Хелениус (Финляндия)

4. Александр Усик (Украина)

5. Луис Ортис (Куба)

Стоит внимания Ломаченко неожиданно опустился в рейтинге IBF

В то же время Василий Ломаченко летом 2021 года эффектно выиграл поединок против японца Масайоши Накатани. Но несмотря на победу Василий переместился со второго места на третье.

Рейтинг WBA в легком весе

Чемпион – Теофимо Лопес (США)

1. Роландо Ромеро (США)

2. Мичел Ривера (Доминиканская Республика)

3. Василий Ломаченко (Украина)

4. Роман Андреев (Россия)

5. Хорхе Линарес (Венесуэла)

Следующий бой Ломаченко может провести против 5 номера рейтинга IBF Ричарда Комми. Бойцы могут встретиться еще в декабре 2021 года.