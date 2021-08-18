Международная федерация бокса опубликовала обновленный рейтинг боксеров легкого веса. Ломаченко опустился с 5 позиции на 6.

Кстати Ломаченко приблизился к реваншу с Лопесом: украинец возглавил рейтинг WBO

Также победа над Хосе Санчесом не помогла Денису Беринчику. Украинский боксер опустился с 6 места на 7.

Обладателем титула по версии IBF остается абсолютный чемпион мира Теофимо Лопес.

Рейтинг IBF

1. Джордж Камбосос

2. Исаак Круз Гонсалес

3. Густаво Лемос

4. Ли Селби

5. Ричард Комми

6. Василий Ломаченко

7. Денис Беринчик

8. Эммануэль Таго

9. Джейкоб Нг

10. Заур Абдуллаев

Отметим, что свой следующий бой Ломаченко может провести против 5 номера рейтинга IBF Ричарда Комми. В то же время лидер рейтинга Камбосос должен встретиться с Лопесом.