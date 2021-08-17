Усик может улучшить позиции
Первое место занял британец Тайсон Фьюри. Именно его признали лучшим боксером в хэвивейте. Сразу за спиной расположился его земляк Энтони Джошуа. Не обошлось в первой десятке и без украинских боксеров.
Интересно Промоутер Красюк рассказал о преимуществах Усика над Джошуа
Александр Усик замкнул топ-10 лучших. Украинец имеет хороший шанс улучшить позиции, если в следующем бою победит Джошуа. Поединок состоится уже 25 сентября 2021 года в Лондоне на стадионе Тоттенхэма.
Топ-10 лучших боксеров в хэвивейте по версии The Ring
Лидер – Тайсон Фьюри
- Энтони Джошуа
- Деонтей Уайлдер
- Диллиан Уайт
- Джозеф Паркер
- Энди Руис
- Луис Ортис
- Майкл Хантер
- Оскар Ривас
- Джо Джойс
- Александр Усик
Усик – Джошуа: главное о бое
- 20 июля стороны официально ударили по рукам. Встречу примет Великобритания. Поэтому преимущество будет на стороне Джошуа, который проведет бой при поддержке родных болельщиков.
- Энтони попытается защитить титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF.
- Для Усика это первый титульный бой в тяжелом весе. В случае поражения украинец не сможет рассчитывать на реванш. Чего не скажешь о британце. В соглашении поединка предусмотрен второй бой для Джошуа в случае его поражения.
- Александр Красюк, промоутер украинца, отметил, что это будет бой двух разных стилей.