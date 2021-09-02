Олександр Усик не виходив у ринг з жовтня 2020 року, коли переміг Дерека Чісору. Наступний бій українця має відбутися 25 вересня у Лондоні проти Ентоні Джошуа.
До речі Усик замкнув топ-10 рейтингу важковаговиків за версією The Ring
Усик у рейтингу важковаговиків опустився з другого на четверте місце.
Рейтинг WBA у важкій вазі
Чемпіон – Ентоні Джошуа (Велика Британія)
1. Даніель Дюбуа (Велика Британія)
2. Майкл Хантер (США)
3. Роберт Хеленіус (Фінляндія)
4. Олександр Усик (Україна)
5. Луїс Ортіс (Куба)
Варте уваги Ломаченко несподівано опустився у рейтингу IBF
Водночас Василь Ломаченко влітку 2021 року ефектно виграв поєдинок проти японця Масайоші Накатані. Та попри перемогу Василь перемістився з другого місця на третє.
Рейтинг WBA у легкій вазі
Чемпіон – Теофімо Лопес (США)
1. Роландо Ромеро (США)
2. Мічел Рівера (Домініканська Республіка)
3. Василь Ломаченко (Україна)
4. Роман Андрєєв (Росія)
5. Хорхе Лінарес (Венесуела)
Наступний бій Ломаченко може провести проти 5 номеру рейтингу IBF Річарда Коммі. Бійці можуть зустрітися ще у грудні 2021 року.