Олександр Усик не виходив у ринг з жовтня 2020 року, коли переміг Дерека Чісору. Наступний бій українця має відбутися 25 вересня у Лондоні проти Ентоні Джошуа.

До речі Усик замкнув топ-10 рейтингу важковаговиків за версією The Ring

Усик у рейтингу важковаговиків опустився з другого на четверте місце.

Рейтинг WBA у важкій вазі

Чемпіон – Ентоні Джошуа (Велика Британія)

1. Даніель Дюбуа (Велика Британія)

2. Майкл Хантер (США)

3. Роберт Хеленіус (Фінляндія)

4. Олександр Усик (Україна)

5. Луїс Ортіс (Куба)

Варте уваги Ломаченко несподівано опустився у рейтингу IBF

Водночас Василь Ломаченко влітку 2021 року ефектно виграв поєдинок проти японця Масайоші Накатані. Та попри перемогу Василь перемістився з другого місця на третє.

Рейтинг WBA у легкій вазі

Чемпіон – Теофімо Лопес (США)

1. Роландо Ромеро (США)

2. Мічел Рівера (Домініканська Республіка)

3. Василь Ломаченко (Україна)

4. Роман Андрєєв (Росія)

5. Хорхе Лінарес (Венесуела)

Наступний бій Ломаченко може провести проти 5 номеру рейтингу IBF Річарда Коммі. Бійці можуть зустрітися ще у грудні 2021 року.