Усик с хорошим чувством юмора

Александр Усик дал традиционную пресс-конференцию накануне боя с Джошуа в Лондоне. Событие посетил Василий Ломаченко, прилетевший в столицу Великобритании.

Стоит узнать Ломаченко подтвердил дату следующего боя

Ломаченко давал интервью журналистами. В тот момент Усик проходил мимо земляка и нежно поцеловал Василия в ухо. Ломаченко не был удивлен такому поступку Александра, поэтому никак эмоционально не отреагировал на поведение своего друга.

Видео поцелуя Усик по ссылке.

Отметим, что Александр пришел на общение с журналистами в стиле Джокера. Боксеры уже провели дуэль взглядов.