Усик на стилі

34-річний Усик зробив фото біля "Медісон-сквер-гарден", де відбудеться бій Ломаченко – Коммі. Від американських холодів Усик вирішив вберегти свою голову шапкою-вушанкою.

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Водночас найбільше вразив верхній одяг непереможного українського боксера. Усик вийшов на вулиці Нью-Йорка в теплому халаті.



Олександр Усик у Нью-Йорку / Фото instagram.com/lomus_official

Зауважимо, що Ломаченко підтримував Усика у поєдинку проти Ентоні Джошуа, який 25-го вересня відбувся у Лондоні.

Ломаченко – Коммі: головне про бій