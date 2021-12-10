Усик на стилі
34-річний Усик зробив фото біля "Медісон-сквер-гарден", де відбудеться бій Ломаченко – Коммі. Від американських холодів Усик вирішив вберегти свою голову шапкою-вушанкою.
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Водночас найбільше вразив верхній одяг непереможного українського боксера. Усик вийшов на вулиці Нью-Йорка в теплому халаті.
Олександр Усик у Нью-Йорку / Фото instagram.com/lomus_official
Зауважимо, що Ломаченко підтримував Усика у поєдинку проти Ентоні Джошуа, який 25-го вересня відбувся у Лондоні.
Ломаченко – Коммі: головне про бій
- Український боксер Василь Ломаченко зустрінеться з Річардом Коммі у ніч з 11 на 12 грудня. На кону поєдинку буде пояс WBO Inter-Continental.
- Початок шоу на "Медісон-сквер-гарден" о 04:00 за київським часом.
- У 2021 році Ломаченко та Коммі провели по одному поєдинку. Василь нокаутував Масайоші Накатані, а Коммі побив Джексона Марінеса.
- Коммі – колишній чемпіон у легкій вазі за версію IBF. Ломаченку був чемпіоном світу у трьох вагових категоріях.