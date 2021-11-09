Как Усик с яркой победы нокаутом дебютировал в профессионалах: видео
Источник:24 канал
Ровно 8 лет назад Александр Усик дебютировал в профессионалах. Украинский боксер нокаутировал мексиканца Фелипе Ромеро.
Дебют мечты
9 ноября 2013 года Александр Усик впервые вышел на профессиональный ринг. Дебют был удачным – победа нокаутом над Фелипе Ромеро.
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Украинец уже с первых секунд поразил своей мощью и доминировал на ринге. Украинский боксер получил победу над мексиканцем уже в 5 раунде, когда сильным ударом слева попал прямо в челюсть соперника. Дебютировал на профи-ринге Усик в 26 лет. С тех пор прошло уже 8 лет.
Видео поединка было опубликовано в инстаграме на аккаунте lomus_official – общая страница Александра Усика и другого украинского боксера Василия Ломаченко.
Как Усик дебютировал на профессиональном ринге: видео
- В своем последнем поединке Усик по единогласному решению судей победил Энтони Джошуа. Украинец отобрал чемпионские титулы, которыми владел британец.
- Теперь боксеров ждет реванш. Второе сражение состоится весной 2022 года. Поединок может состояться в Украине или за границей.
- Гонорары боксеров будут поделены поровну. Об этом сообщил промоутер Александр Красюк.