Дебют мрії

9 листопада 2013 року Олександр Усик вперше вийшов на професійний ринг. Дебют був вдалим – перемога нокаутом над Феліпе Ромеро.

Цікаво Відомий тренер хоче підготувати Джошуа до реваншу з Усиком: раніше він тренував українця

Українець вже з перших секунд вразив своєю потужністю та домінував на ринзі. Український боксер здобув звитягу над мексиканцем вже у 5 раунді, коли сильним ударом зліва поцілив прямо у щелепу супернику. Дебютував на профі-ринзі Усик у 26 років. З того часу вже минуло 8 років.

Відео з поєдинку був опублікований в інстаграмі на акаунті lomus_official – спільна сторінка Олександра Усика та іншого українського боксера Василя Ломаченка.

Як Усик дебютував на професійному ринзі: відео