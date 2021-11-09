Дебют мечты

9 ноября 2013 года Александр Усик впервые вышел на профессиональный ринг. Дебют был удачным – победа нокаутом над Фелипе Ромеро.

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Украинец уже с первых секунд поразил своей мощью и доминировал на ринге. Украинский боксер получил победу над мексиканцем уже в 5 раунде, когда сильным ударом слева попал прямо в челюсть соперника. Дебютировал на профи-ринге Усик в 26 лет. С тех пор прошло уже 8 лет.

Видео поединка было опубликовано в инстаграме на аккаунте lomus_official – общая страница Александра Усика и другого украинского боксера Василия Ломаченко.

Как Усик дебютировал на профессиональном ринге: видео