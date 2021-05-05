Український боксер Олександр Усик не гаяв часу і оригінально звернувся до Всесвітньої боксерської організації, натякнувши на можливий бій з Ентоні Джошуа.

До слова Бій Джошуа – Ф'юрі виглядає мертвим, – промоутер заявив про скасування поєдинку

Команда українця заявляла, що Усик повинен провести поєдинок з Джошуа. З цього приводу Олександр залишив в соцмережах мем "почекун" і підписав його: "Я чекаю, WBO!".

Що відомо про скасування поєдинку між Ф'юрі та Джошуа