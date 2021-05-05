Український боксер Олександр Усик не гаяв часу і оригінально звернувся до Всесвітньої боксерської організації, натякнувши на можливий бій з Ентоні Джошуа.
До слова Бій Джошуа – Ф'юрі виглядає мертвим, – промоутер заявив про скасування поєдинку
Команда українця заявляла, що Усик повинен провести поєдинок з Джошуа. З цього приводу Олександр залишив в соцмережах мем "почекун" і підписав його: "Я чекаю, WBO!".
Що відомо про скасування поєдинку між Ф'юрі та Джошуа
- На початку березня 2021 року Ф'юрі та Джошуа підписали контракт на 2 поєдинки. Однак вони досі не узгодили ні дату, ні місце поєдинку.
- Боб Арум вже декілька разів заявляв, що бій між Ф'юрі та Джошуа не відбудеться. Він повідомляв, що Джошуа доведеться провести захист титулу WBO проти українця Олександра Усика.
- Також, за словами Арума, Ф'юрі розглядає проведення третього бою проти Деонтея Уайлдера. Чемпіон світу за версією WBC планує переговори з Уайлдером.
- 1 травня Егіс Клімас, менеджер Усика, повідомив, що поєдинок Ф'юрі – Джошуа не відбудуться найближчим часом.
- У відповідь Хірн того ж дня запевнив, що все в силі. Він заявив, що отримав контракт від однієї з країн Середнього Сходу. За словами промоутера, юристи вивчають контракт.
- Він повідомив, що бій Ф'юрі з Джошуа не скасовано офіційно. Водночас команда Усика чекає інформацію від WBO. В Усика чекають рішення Джошуа – чи прийме британець бій з Олександром, чи залишить титул.