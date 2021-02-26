Непобедимый украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 КО) продолжает подготовку к поединку за звание временного чемпиона мира против британца Джо Джойса (12-0, 11 КО).

Усик опубликовал видео различных упражнений, сопроводив ролик песней "Олимпиада-80", посвященной Олимпиаде-1980 в Москве. Выполнил "Олимпиаду-80" советский и эстонский певец Тынис Мяги.

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"Люди могут приготовиться для битвы, даже лошадей для битвы могут снарядить, но только Господь дает победу", – прокомментировал видео Усик.

Когда бой Усика

По предварительной информации, Усик и Джойс могут встретиться в апреле 2021 года. Однако Александр Красюк, промоутер Усика, опроверг эту информацию.

В то же время Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа, вероятно, встретятся в мае-июне и определят абсолютного чемпиона мира.



Усик – Джойс / Инфографика Спорт 24