Непереможний український боксер Олександр Усик (18-0, 13 КО) продовжує підготовку до поєдинку за звання тимчасового чемпіона світу проти британця Джо Джойса (12-0, 11 КО).

Усик опублікував відео різноманітних вправ, супроводивши ролик піснею "Олімпіада-80", присвяченій Олімпіаді-1980 Москві. Виконав "Олімпіаду-80" радянський і естонський співак Тиніс Мягі.

Дивіться також Усик – Джойс: WBO офіційно призначила бій за "тимчасове" чемпіонство

"Люди можуть приготуватися для битви, навіть коней для битви можуть спорядити, але тільки Господь дає перемогу", – прокоментував відео Усик.

Коли бій Усика

За попередньою інформацією, Усик та Джойс можуть зустрітися у квітні 2021 року. Проте Олександр Красюк, промоутер Усика, спростував цю інформацію.

Водночас Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа, ймовірно, зустрінуться у травні-червні та визначать абсолютного чемпіона світу.



Усик – Джойс / Інфографіка Спорт 24