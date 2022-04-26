Усик готовит неожиданные сюрпризы для Джошуа в реванше

Уже летом 2022 Александр Усик должен выйти на ринг против Энтони Джошуа. Украинский боксер готов удивить соперника в реванше.

Усик: Я не могу открыть карты

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO уже находится в тренировочном лагере, где готовится к реваншу против Энтони. В боксерском сообществе уверены, что все увидят на ринге совсем другой бокс от Усика и Джошуа.

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Это подтвердил украинский боксер. Александр готовит сюрпризы для соперника, но не стал вскрывать все карты.

Это сражение будет другим. Я не могу вскрыть все. Я не могу открыть карту. Намекну только, что намерен поменять свою устойчивую или позицию,

– сказал Усик.

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