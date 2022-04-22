Льюис: Второй бой Усика с Джошуа будет другим
По мнению Леннокса Льюиса, война в Украине сильно повлияет на психологический и физический план Александра Усика. В реванше 56-летний британец прогнозирует совсем другой уровень боя.
Стоит прочесть Фьюри заявил, что Усик раздавит Джошуа в реванше, поставив "крест" на карьере британца
Я думаю, что оба парня сделают шаг вперед. Считаю, что второе сражение Усика с Джошуа будет другим. Все ждут этого поединка. Они увидят, какой эффект на Усика произвела война, идущая в его стране, как это повлияет на него психологически и физически. Так что это будет интересный бой,
– сказал Леннокс.
Напомним, что в первой встрече Усик одержал победу над Джошуа по единогласному решению судей.
Реванш Усик – Джошуа
- Реванш между боксерами должен пройти летом 2022 года.
- Промоутер британца анонсировал точную дату поединка – 23 июля. Поединок может состояться в Саудовской Аравии.
- Теперь стороны договорятся о последних деталях. В ближайшее время должны официально ударить по рукам.
- Усик для начала подготовки к бою покинул Украину, хотя до этого находился в терробороне столицы страны.