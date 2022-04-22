Льюис: Второй бой Усика с Джошуа будет другим

По мнению Леннокса Льюиса, война в Украине сильно повлияет на психологический и физический план Александра Усика. В реванше 56-летний британец прогнозирует совсем другой уровень боя.

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Я думаю, что оба парня сделают шаг вперед. Считаю, что второе сражение Усика с Джошуа будет другим. Все ждут этого поединка. Они увидят, какой эффект на Усика произвела война, идущая в его стране, как это повлияет на него психологически и физически. Так что это будет интересный бой,

– сказал Леннокс.

Напомним, что в первой встрече Усик одержал победу над Джошуа по единогласному решению судей.

Реванш Усик – Джошуа