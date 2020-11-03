Промоутер Владимир Хрюнов считает, что вскоре любители бокса смогут увидеть на одном ринге Александра Усика и Мурата Гассиева, которые могут устроить бой-реванш за поражение россиянина в 2018 году. Сам боксер из России якобы не против снова встретиться с украинцем.

Второй бой между боксерами стал более реальным после победы Усика над Чисорой и успешного возвращения Гассиева на профессиональный ринг. Известный промоутер не исключает, что боксеры снова смогут выйти на ринг друг против друга, пишет "Спорт-Экспресс".

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"Как итог - мы имеем по победе Гассиева и Усика в один день. Сделано это, конечно же, не случайно. Ментально все понимают, к чему все идет. Я скажу, что после шоу в Сочи и Лондоне Мурат и Александр стали ближе друг к другу", – заявил Хрюнов.

В последних поединках Усик победил Чисору единогласным решением судей после 12-раундового поединка. Россиянин же завершил свой бой против албанского ветерана Нури Сефера победой еще в первом раунде благодаря нокауту.

Усик – Гассиев: как украинец победил россиянина

Бой между боксерами состоялся 21 июля 2018 года в спортивном комплексе "Олимпийский", который построен в Москве (Россия).

На кону стояли сразу несколько чемпионских поясов по WBC и WBO, принадлежащие Усику, IBF и WBA super, которые принадлежали Гассиеву, кубок Мохаммеда Али, который стал призом для победителя, а также вакантный титул абсолютного чемпиона мира по боксу в первом тяжелом весе, чемпиона мира по версии журнала The Ring и титул наследственного чемпиона.

Бой продлился все 12 раундов, где единогласным решением судей победу одержал Александр Усик.