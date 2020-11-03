Промоутер Володимир Хрюнов вважає, що незабаром любителі боксу зможуть побачити на одному ринзі Олександра Усика та Мурата Гассієва, які можуть влаштувати бій-реванш за поразку росіянина у 2018 році. Сам боксер з Росії начебто не проти знову зустрітись з українцем.

Другий бій між боксерами став більш реальним після перемоги Усика над Чісорою та успішного повернення Гассієва на професійний ринг. Відомий промоутер не виключає, що боксери знову зможуть вийти на ринг один проти одного, пише "Спорт-Експрес".

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"Як підсумок – ми маємо по перемозі Гассієва і Усика в один день. Зроблено це, звичайно ж, не випадково. Ментально всі розуміють, до чого все йде. Я скажу, що після шоу в Сочі і Лондоні Мурат і Олександр стали ближчими один до одного", – заявив Хрюнов.

В останніх поєдинках Усик переміг Чісору за одноголосним рішенням суддів після 12-раундового поєдинку. Росіянин же завершив свій бій проти албанського ветерана Нурі Сефера перемогою ще у першому раунді завдяки нокауту.

Усик – Гассієв: як українець переміг росіянина

Бій між боксерами відбувся 21 липня 2018 року в спортивному комплексі "Олімпійський", який побудований у Москві (Росія).

На кону стояли відразу декілька чемпіонських поясів за WBC і WBO, які належали Усику, IBF і WBA super, які належали Гассієву, кубок Мохаммеда Алі, який став призом для переможця, а також вакантний титул абсолютного чемпіона світу з боксу в першій важкій вазі, чемпіона світу за версією журналу The Ring і титул спадкового чемпіона.

Бій тривав усі 12 раундів, де за одноголосним рішенням суддів перемогу здобув Олександр Усик.