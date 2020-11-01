Российский боксер Мурат Гассиев вернулся на ринг, дебютировав с победы в супертяжелом весе. После поединка россиянин заявил, что хочет провести бой-реванш против Александра Усика.

Гассиев не прочь взять реванш за поражение, которое нанес ему Усик в 2018 году. Он отметил, что их бой привлек бы большое внимание со стороны боксерского сообщества и болельщиков, сообщает FightNews.

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Хочет реванша

"Я не знаю, вышел уже Усик на ринг или нет. Сейчас, наверное, допинг надо сдать. Если получится, конечно, с удовольствием посмотрю. Это будет очень интересный бой. Не могу назвать кого-то раздражителем. Мы – спортсмены. Мы хотим выяснить, кто из нас сильнее, встречаемся друг с другом. У меня ко всем соперникам уважение до боя, во время поединка и после", – заявил Мурат.

Как признался сам россиянин, он хочет провести бой-реванш против Усика, но сейчас их пути с украинцем разошлись в боксе. У каждого боксера есть запланированные поединки с приоритетными кандидатами на поединок. Гассиев заверил, если же этот бой таки организуют, то все получат от него только удовольствие.

Усик – Гассиев: назад в прошлое

Первый бой между боксерами состоялся 21 июля 2018 года в спортивном комплексе "Олимпийский" в Москве (Россия). Поединок стал финалом первой боксерской суперсерии в тяжелом весе.

На кону стояли сразу несколько чемпионских поясов по WBC и WBO, принадлежащие Усику, IBF и WBA super, которые принадлежали Гассиеву, кубок Мохаммеда Али, который стал призом для победителя, а также вакантный титул абсолютного чемпиона мира по боксу в первом тяжелом весе, чемпиона мира по версии журнала The Ring и титул наследственного чемпиона.

Бой продлился все 12 раундов. По единогласному решению судей победу отдали Александру Усику.