Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Мурат Гассиев (27-1, 20 КО) наконец вернулся на ринг и дебютировал в супертяжелом дивизионе. Первый за более чем два года бой россиянин проводил в Сочи против 43-летнего албанского ветерана Нури Сефера (41-10, 23 КО).

12-раундовый поединок на сочинской концертно-развлекательной площадке "WOW Arena" в рамках шоу "Столото. Фестиваль бокса" завершился нокаутом в первом раунде, пишет 24 канал.

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Первая же комбинация левый хук-правый прямой уложила Сефери на настил ринга. Рефери был однозначен в своем решении, завершив поединок.

Мурат Гассиев – Нури Сефери видео боя

Усик – Гассиев: что известно о бое

Поединок между боксерами состоялся 21 июля 2018 года в спортивном комплексе "Олимпийский" в Москве. Он стал финалом первой боксерской суперсерии в тяжелом весе.

На кону стояли чемпионские пояса по WBC и WBO, которые принадлежали Усику, IBF и WBA super, которые принадлежали Гассиеву, кубок Мохаммеда Али, который стал призом победителю, а также вакантный титул абсолютного чемпиона мира по боксу в первом тяжелом весе, чемпиона мира по версии журнала The Ring и титул наследственного чемпиона.

После 12 раундов единогласным решением судей победу по очкам одержал украинец Александр Усик.