"Не дам тебе покоя: Усик записал послание трусливому Фьюри – видео

Чемпион WBC Тайсон Фьюри во второй раз избежал битвы против Александра Усика. Создается впечатление, что британец различными способами пытается вывести украинца из равновесия.

Нелепая травма, которую Тайсон Фьюри получил во время спарринга, заставила организаторов боя за абсолют срочно менять планы. Поединок, о котором мечтали все болельщики бокса, был на грани срыва.

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Усик предупредил Фьюри

Впрочем, промоутеры довольно быстро нашли выход, перенеся бой на 18 мая. Однако следующий форс-мажор может дорого стоить "Цыганскому королю".

Александр Усик стойко воспринял новость о переносе боя. Однако украинский чемпион предостерег своего капризного соперника, что поединок состоится при любых условиях.

"Тайсон, привет, брат. Не бойся, я не дам тебе покоя", – сказал Усик.

Усик обратился к Фьюри: смотрите видео

Фьюри избегает боя с Усиком