В пятницу, 2 февраля, Тайсон Фьюри во время спарринга с хорватом Агроном Смакичи получил травму глаза. В больнице "Цыганскому королю" наложили 11 швов.

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Фьюри вызывающе относится к защите

Чемпион WBC заверил, что с ним впервые такое случается накануне важного боя. Впрочем, Александр Усик другого мнения относительно рассечения Фьюри. Украинец считает, что британец не очень ответственно отнесся к своей защите.

"Я не могу судить человека. У него есть рассечение, это бывает в тренировочном лагере. Мне кажется, может, просто кое-кто вызывающе относится к защите. Я имею в виду шлемы, перчатки, процедуры, которые мы делаем перед спаррингами – то есть наложение на брови или на лицо вазелина для того, чтобы смягчить кожу.

Есть определенные вещи, которые делают боксеры перед каждым спаррингом, чтобы защитить свое лицо. Еще раз повторюсь: это шлемы защитные, это перчатки спарринг-партнерам. Они немножко больше, чем мы боксируем. Мы боксируем в 10-унцовых перчатках, а тренируюсь я в 20-унцовых. И спарринг-партнеры также тренируются в таких же перчатках.

Мне кажется, это мое мнение, что кто-то просто вызывающе к этому относится. И это приводит к каким-то небольшим проблемам, и все", – отметил Усик.

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