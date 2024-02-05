Однако этого не произойдет из-за травмы, которую получил британский боксер во время спарринга. Вследствие пропущенного удара Тайсон Фьюри получил глубокое рассечение, поэтому ему пришлось наложить 11 швов.

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Сомнения относительно мотивации Фьюри

На перенос боя, которого ждала вся боксерская общественность, отреагировал бывший чемпион мира Карл Фроч. Он все еще надеется, что супербитва состоится, но имеет скепсис из-за постоянных проблем "Жадного пуза".

Усик и Фьюри могут так никогда и не встретиться. Думаю, что сейчас Тайсон вышел из боя и ждет, потому что с того, что я видел, что он сказал и как вел себя, его душа больше не лежит к боксу. Я думаю, он заработал много денег. Не уверен, насколько серьезно он занимается спортом, он уже на финишной прямой.

Он уже не делает так много притворных ударов, его отправляли в нокдаун 4 или 5 раз в его последних боях, и что сейчас с его карьерой? Где он хочет быть? У него много денег, он достиг многого в своей карьере. Он проводит профессиональные поединки уже долгое время, более 15 лет.

Я просто надеюсь, что он все еще хочет этого боя. Надеюсь, он все еще имеет желание, потому что, если он это сделает – это будет замечательно, и мы узнаем, кто является абсолютным королем супертяжелого веса. Я не думал, что Тайсон будет драться с Усиком в феврале, и, оказалось, что он и не собирался", – сказал Фроч.

Напомним, что уже известна новая дата проведения поединка – 18 мая.

Интересно. Если же Тайсон Фьюри снова не выйдет в ринг, то будет обязан заплатить штраф в размере 10 миллионов евро.