Александр Усик должен был драться с Тайсоном Фьюри 17 февраля 2024 года. Неожиданная травма “Цыганского короля” заставила организаторов перенести бой за абсолют на 18 мая.

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Прекрасная возможность поучиться

Это означает, что боксерам придется провести новый тренировочный лагерь и подыскивать спарринг-партнеров. Звезда ММА Ренан Феррейра изъявил желание помочь украинскому чемпиону.

Бразилец имеет рост 203 сантиметра и своей антропометрией напоминает великана Фьюри. По мнению Феррейры, такое сотрудничество станет полезным для обоих спортсменов. Особенно учитывая тот факт, что "Цыганский король" имел проблемы в поединке с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

Безусловно, это была бы прекрасная возможность поучиться. Большая честь разделить ринг с Усиком и поучиться у него. Надеюсь, я также смогу помочь ему с некоторыми вещами, которые я могу предложить,

– отметил бразилец.

Что известно о Ренане Феррейре

Бразильский боец соревнуется в тяжелом весе Лиги профессиональных бойцов PFL. Свою профессиональную карьеру начал в 2013 году.

На его счету 12 побед, в том числе 10 нокаутом, в 18 проведенных поединках.

В прошлом году Феррейра стал чемпионом PFL и получил денежный приз в размере 1 миллиона долларов.

24 февраля 2024 года в Эр-Рияде Феррейра проведет бой против экс-чемпиона Bellator Райана Бейдера.

Интересно. Организаторы боя за абсолют между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком представили специальный пояс для победителя битвы. Теперь главное, чтобы этот долгожданный бой все же состоялся.