Александр Усик и Тайсон Фьюри должны были провести бой в Эр-Рияде 17 февраля. В нем должен был бы определиться абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, пишет 24 канал.

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Однако встреча будет перенесена на неопределенный срок. Все из-за травмы Тайсона Фьюри, которую он получил во время спарринга в рамках подготовки к поединку.

У британца возникло рассечение над правым глазом. В сеть попало видео момента, в котором Фьюри получил удар по лицу. Не спас "Цыганского короля" даже шлем.

Видео травмы Фьюри во время спарринга:

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Напомним, что Тайсону принадлежит пояс чемпиона по версии WBC в супертяжелом весе. Англичанин до сих пор не проиграл еще ни одного из своих 35-ти поединков на профессиональном уровне – 34 победы (24 – нокаутом) и ничья против Деонтея Уайлдера.

В свою очередь Усику принадлежат пояса WBA, WBO и IBF в этом весе. Украинец имеет стопроцентный показатель по поединкам на уровне профи – 21 победа в 21-м бою. Из них 14 Олекандр завершил нокаутом.