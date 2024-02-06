Нелепая травма, которую Тайсон Фьюри получил во время спарринга, заставила организаторов боя за абсолют срочно менять планы. Поединок, о котором мечтали все болельщики бокса, был на грани срыва.
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Усик предупредил Фьюри
Впрочем, промоутеры довольно быстро нашли выход, перенеся бой на 18 мая. Однако следующий форс-мажор может дорого стоить "Цыганскому королю".
Александр Усик стойко воспринял новость о переносе боя. Однако украинский чемпион предостерег своего капризного соперника, что поединок состоится при любых условиях.
"Тайсон, привет, брат. Не бойся, я не дам тебе покоя", – сказал Усик.
Усик обратился к Фьюри: смотрите видео
Фьюри избегает боя с Усиком
- По мнению многих экспертов, Тайсон Фьюри не очень хотел поединка с Александром Усиком. Постоянные проблемы "Цыганского короля" заставили усомниться в его мотивации. Бывший чемпион мира Карл Фроч вообще считает, что Фьюри не собирался драться.
- Зато Александр Усик усомнился в профессиональных качествах британца и его команды. Украинец уверен, что к травме привело разгильдяйство "Жадного пуза".