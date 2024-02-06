Нелепая травма, которую Тайсон Фьюри получил во время спарринга, заставила организаторов боя за абсолют срочно менять планы. Поединок, о котором мечтали все болельщики бокса, был на грани срыва.

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Усик предупредил Фьюри

Впрочем, промоутеры довольно быстро нашли выход, перенеся бой на 18 мая. Однако следующий форс-мажор может дорого стоить "Цыганскому королю".

Александр Усик стойко воспринял новость о переносе боя. Однако украинский чемпион предостерег своего капризного соперника, что поединок состоится при любых условиях.

"Тайсон, привет, брат. Не бойся, я не дам тебе покоя", – сказал Усик.

Усик обратился к Фьюри: смотрите видео

Фьюри избегает боя с Усиком