"Со мной Фьюри будет другим": Усик не ждет легкой прогулки в поединке за абсолют
Источник:BeanymanSports
Весь боксерский мир затаив дыхание ожидает объявления даты боя за абсолют между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком. Мегафайт пришлось отсрочить из-за неубедительной формы "Цыганского короля" в поединке с Фрэнсисом Нганну.
Чемпион WBC Тайсон Фьюри переоценил свои способности и надеялся одержать легкую победу над дебютантом боксерского ринга Фрэнсисом Нганну. Однако франко-камерунский боец ММА отправил дерзкого "Цыганского короля" в нокдаун, наказав его за самоуверенность.
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Усик: Мало кто давал Фрэнсису шансы
Поэтому "Жадное пузо" взял паузу для подготовки к бою с Александром Усиком. В поединке за абсолют мы увидим совсем иного Фьюри. По крайней мере, так считает украинский чемпион.
"Я думаю, что Тайсон Фьюри просто недооценил Нганну, а Фрэнсис проделал хорошую работу в зале и сделал хорошую работу в ринге. Мало кто давал Фрэнсису шансы. Даже когда меня спрашивали, я думал: "Да ну мало, мало".
Со мной Фьюри будет другим. Я думаю, что он сделает какие-нибудь выводы из последнего боя. Но, опять же, мне вообще не важно, каким он будет. Для меня главное, каким буду я", – рассказал Усик.
Усик и Фьюри в ожидании боя
- Напомним, что Александр Усик ошибся в своих прогнозах на бой Фьюри – Нганну. Украинец считал, что экс-чемпион ММА с нокаутирующим ударом станет "булкой с маслом" для британца.
- Однако после выставочного боя в Эр-Рияде Усик не скрывал своего удивления нокдауном Фьюри.
- Еще больше перепугались менеджеры и промоутеры "Цыганского короля", которые срочно отказались от согласованной даты 23 декабря.
- Пока неизвестно, когда именно организуют бой за абсолют. Официальное объявление должно состояться в ближайшее время.