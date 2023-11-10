Деонтей Уайлдер не оставляет надежд вернуться на боксерский Олимп. Для этого "Бронзовому бомбардировщику" необходимо организовать бой с одним из обладателей чемпионских титулов.

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Уайлдер: У меня есть мощь, которая даст жару всем

Поскольку трилогия Уайлдер-Фьюри завершилась не в пользу американца, его команда обратила внимание на Александра Усика. Однако чемпион WBA, WBO, IBO и IBF не горел желанием выходить в ринг против опасного панчера.

"Усик не хочет. Мы пытались много раз, мы делали это трижды. Мир этого не знает, но бизнес бокса. Они сказали, что не желают проблем с нашей командой. Александр должен был приехать на один из моих прошлых боев, но не приехал.

Мы должны были сражаться. Они сказали, что не хотят проблем. Я понимаю, почему ребята не хотят рисковать сразиться со мной. Я понимаю это. У меня есть мощь, которая принесет жару всем и каждому", – рассказал Уайлдер.

"Бронзовый бомбардировщик" должен разобраться с жертвой Усика