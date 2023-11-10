Деонтей Уайлдер не оставляет надежд вернуться на боксерский Олимп. Для этого "Бронзовому бомбардировщику" необходимо организовать бой с одним из обладателей чемпионских титулов.
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Уайлдер: У меня есть мощь, которая даст жару всем
Поскольку трилогия Уайлдер-Фьюри завершилась не в пользу американца, его команда обратила внимание на Александра Усика. Однако чемпион WBA, WBO, IBO и IBF не горел желанием выходить в ринг против опасного панчера.
"Усик не хочет. Мы пытались много раз, мы делали это трижды. Мир этого не знает, но бизнес бокса. Они сказали, что не желают проблем с нашей командой. Александр должен был приехать на один из моих прошлых боев, но не приехал.
Мы должны были сражаться. Они сказали, что не хотят проблем. Я понимаю, почему ребята не хотят рисковать сразиться со мной. Я понимаю это. У меня есть мощь, которая принесет жару всем и каждому", – рассказал Уайлдер.
"Бронзовый бомбардировщик" должен разобраться с жертвой Усика
- Напомним, Деонтей Валдер в 2015-2020 владел титулом чемпиона WBC в супертяжелом весе. После 11-й защиты американец уступил пояс Фьюри, который выиграл техническим нокаутом в 7-м раунде.
- Третья встреча Уайлдера и Фьюри подарила фанатам бокса зрелищный махач, по итогу которого "Цыганский король" одержал досрочную победу в 11-м раунде.
- После почти годичной паузы Уайлдер вернулся на ринг, победив в первом раунде Роберта Хелениуса.
- Следующим соперником 38-летнего американца должен быть Энтони Джошуа. Этот топовый поединок может состояться в один вечер с битвой за абсолют.