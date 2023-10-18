28 октября в Саудовской Аравии состоится коммерческий поединок между чемпионом WBC Тайсоном Фьюри и звездой MMA Фрэнсисом Нганну. Этот бой посетит следующий соперник "Цыганского короля" – Александр Усик.

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Полная уверенность Усика

Многих любителей бокса интересует, чем завершится бой самых опасных в мире нокаутеров. Однако Александр Усик не видит ни окакой интриги в поединке боксера и бойца ММА. Огромный опыт сложных поединков и исключительные антропометрические данные "Цыганского короля" сыграют решающую роль. По крайней мере, так считает обладатель титулов WBO, IBF и WBA.

"Для Тайсона Фьюри бой с Нганну – это булка с маслом. Я исключительно говорю с точки зрения бокса. Когда люди говорят, что Нганну может где-то бахнуть, и оно прилетит – да, он может это сделать. Но как ты можешь сделать это с двухметровым гигантом, у которого за плечами 20 лет в боксе?

У парня, у которого нет ни одного поединка как боксера. Так как боец UFC он крутой чемпион, конкретно я не говорю, что он какой-то левый. Он чемпион UFC, но UFC – это не бокс.

Я на 100% уверен, что Тайсон Фьюри выигрывает этот бой, не особо напрягаясь. Если что-то изменится в момент боя – условно, Фьюри будет лежать на полу, то я запишу видео и скажу: "Ни фига себе, я наморосил, а здесь оказывается такое". Да, я признаю, что я ошибся, но нужно дождаться. Посмотрим", – сказал Усик.

Что ж, нам остается дождаться поединка и узнать, осуществится ли прогноз Усика.

Когда будет бой Усик – Фьюри