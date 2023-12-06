Цель – уничтожить супертяжелый дивизион: Уайлдер бросил вызов победителю поединка Усик – Фьюри

Более двух месяцев остается до исторического поединка Усик – Фьюри. Однако уже сейчас "Бронзовый бомбардировщик" вызвал на бой будущего абсолютного чемпиона.

Американский боксер Деонтей Уайлдер 23 декабря проведет бой против Джозефа Паркера. Однако мысленно "Бронзовый бомбардировщик" уже борется за все титулы хевивейта.

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Уайлдер замахнулся на чемпионство

38-летний нокаутер не сомневается в своих способностях. Он поставил перед собой амбициозную цель стать абсолютным чемпионом.

Если у тебя есть все пояса, ты обязан биться со мной... Моей целью остается уничтожение всего супертяжелого дивизиона,

– заявил Уайлдер.

Напомним, что Деонтей Уайлдер уже трижды сражался с Тайсоном Фьюри. В первом поединке была зафиксирована ничья, а в двух следующих "Бронзовый бомбардировщик" уступил.

В последнем бою Вайлдер дважды отправлял в нокдаун "Цыганского короля", но потерпел поражение. Фьюри в 11-раунде положил спать нокаутера, едва не поставив крест на карьере американца.