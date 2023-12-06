Американський боксер Деонтей Вайлдер 23 грудня проведе бій проти Джозефа Паркера. Однак в думках "Бронзовий бомбардувальник" вже бореться за усі титули хевівейту.
Читайте також Подарунок на Різдво: в Лондоні анонсували грандіозний вечір боксу на 23 грудня
Вайлдер замахнувся на чемпіонство
38-річний нокаутер не сумнівається у своїх здібностях. Він поставив перед собою амбітну мету стати абсолютним чемпіоном.
Якщо в тебе є всі пояси, ти зобов'язаний битися зі мною... Моєю ціллю залишається знищення всього надважкого дивізіону,
– заявив Вайлдер.
Нагадаємо, що Деонтей Вайлдер вже тричі бився з Тайсоном Ф'юрі. У першому поєдинку була зафіксована нічия, а у двох наступних "Бронзовий бомбардувальник" поступився.
У останньому бою Вайлдер двічі відправляв в нокдаун "Циганського короля", але зазнав поразки. Ф'юрі в 11-раунді поклав спати нокаутера, ледь не поставивши хрест на кар'єрі американця.