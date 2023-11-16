Эпохальный поединок двух суперзвезд хевивейта, который будет вписан в историю бокса, состоится 17 февраля 2024 года в Саудовской Аравии. Победитель битвы получит титул абсолютного чемпиона сверхтяжелого дивизиона.

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"Бой века" станет событием 2024 года

Долгожданный мегафайт состоится 17 февраля в Саудовской Аравии в Эр-Рияде. На кону поединка будут стоять титул чемпиона по версии WBC, которым владеет Фьюри, и пояса Усика по версиям IBF, IBO, WBA и WBO. Кроме того, соперники получат фантастические гонорары от организаторов мегафайта.

Официальный постер боя за абсолют / twitter.com/trboxing

Напомним, что Александр Усик и Тайсон Фьюри в конце сентября подписали контракт на бой. Он должен был состояться 23 декабря 2023 года. Однако поединок пришлось перенести из-за неудовлетворительной формы "Цыганского короля".

Чемпион WBC с помощью судей победил дебютанта боксерского ринга Фрэнсиса Нганну. При этом "Жадное пузо" в третьем раунде оказался в нокдауне. Так что британцу понадобилось дополнительное время на восстановление.

Александр Усик свой последний бой провел 26 августа. Украинский чемпион защитил титулы в поединке против Даниэля Дюбуа.

Любопытно! Последним абсолютным чемпионом мира сверхтяжелого дивизиона был британец Леннокс Льюис. Он владел титулом в эпоху трех поясов: WBC, WBA и IBF. С тех пор прошло уже 23 года.