Американский боксер Деонтей Уайлдер 23 декабря проведет бой против Джозефа Паркера. Однако мысленно "Бронзовый бомбардировщик" уже борется за все титулы хевивейта.

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Уайлдер замахнулся на чемпионство

38-летний нокаутер не сомневается в своих способностях. Он поставил перед собой амбициозную цель стать абсолютным чемпионом.

Если у тебя есть все пояса, ты обязан биться со мной... Моей целью остается уничтожение всего супертяжелого дивизиона,

– заявил Уайлдер.

Напомним, что Деонтей Уайлдер уже трижды сражался с Тайсоном Фьюри. В первом поединке была зафиксирована ничья, а в двух следующих "Бронзовый бомбардировщик" уступил.

В последнем бою Вайлдер дважды отправлял в нокдаун "Цыганского короля", но потерпел поражение. Фьюри в 11-раунде положил спать нокаутера, едва не поставив крест на карьере американца.

Важно! Бой за абсолют Усик – Фьюри состоится в Саудовской Аравии 17 февраля 2024 года. В контракте соперников прописана опция реванша.