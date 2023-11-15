23 декабря в Эр-Рияде должен был состояться бой за абсолют между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком. Однако поединок пришлось перенести на февраль по требованию представителей "Цыганского короля".

По теме Когда официально объявят дату боя Усика и Фьюри: СМИ назвали точную дату

Пока без Усика

Такой форс-мажор несколько изменил планы устроителей боксерских поединков. И все же фанатам бокса гарантировано зрелище грандиозного масштаба.

На пресс-конференции в Лондоне было официально объявлено о поединках Энтони Джошуа, Деонтея Уайлдера, Даниэля Дюбуа и других топ-звезд бокса. Все бои состоятся в рамках вечера бокса 23 декабря 2023 года.

Расписание поединков в Саудовской Аравии 23 декабря

Энтони Джошуа – Отто Валлин

Деонтей Уайлдер – Джозеф Паркер

Даниэль Дюбуа – Джаррелл Миллер

Дмитрий Бивол – Лайндон Артур

Джаи Опетая – Эллис Зорро

Франк Санчес – Жуниор Фа

Филипп Хргович – Марк де Мори

Арсланбек Махмудов – Агит Кабайел

23 декабря в Саудовской Аравии состоится вечер бокса / twitter.com/DAZNBoxing

Отметим, что ранее планировалось проведение супертурнира с участием четырех топ-звезд хевивейта: Александра Усика, Тайсона Фьюри, Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера.

Не упустите! Завтра состоится официальное объявление боя Усик – Фьюри. Пресс-конференция запланирована на стадионе "Уэмбли" на 16 ноября. По данным инсайдеров, "Бой века" состоится 17 февраля 2024 года.