23 декабря в Эр-Рияде должен был состояться бой за абсолют между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком. Однако поединок пришлось перенести на февраль по требованию представителей "Цыганского короля".
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Пока без Усика
Такой форс-мажор несколько изменил планы устроителей боксерских поединков. И все же фанатам бокса гарантировано зрелище грандиозного масштаба.
На пресс-конференции в Лондоне было официально объявлено о поединках Энтони Джошуа, Деонтея Уайлдера, Даниэля Дюбуа и других топ-звезд бокса. Все бои состоятся в рамках вечера бокса 23 декабря 2023 года.
Расписание поединков в Саудовской Аравии 23 декабря
- Энтони Джошуа – Отто Валлин
- Деонтей Уайлдер – Джозеф Паркер
- Даниэль Дюбуа – Джаррелл Миллер
- Дмитрий Бивол – Лайндон Артур
- Джаи Опетая – Эллис Зорро
- Франк Санчес – Жуниор Фа
- Филипп Хргович – Марк де Мори
- Арсланбек Махмудов – Агит Кабайел
23 декабря в Саудовской Аравии состоится вечер бокса / twitter.com/DAZNBoxing
Отметим, что ранее планировалось проведение супертурнира с участием четырех топ-звезд хевивейта: Александра Усика, Тайсона Фьюри, Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера.