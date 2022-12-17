Директор объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика Сергей Лапин объяснил позицию команды украинца по поводу недавнего решения Всемирной боксерской ассоциации (WBA) провести обязательную защиту против Даниэля Дюбуа.

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Дюбуа – запасной вариант для Усика.

По мнению Лапина, если стороны не договорятся о бое за звание короля хевивейта, тогда придется выполнять решение WBA. Однако это будет не тот поединок, которого ждут миллионы болельщиков.

"Думаю, требование WBA к Усику подраться с Даниэлем Дюбуа не помешает организации боя за абсолютное чемпионство между Усиком и Тайсоном Фьюри, который мы все хотим увидеть.

Мы надеемся, что ничего не помешает этому поединку, но возможность сразиться с Дюбуа будет запасным планом на случай, если бой против Фьюри сорвется. Хотя это и не то, что фанаты бокса хотели бы увидеть в 2023 году", – сказал Лапин.

Важно! Свой последний поединок Даниэль Дюбуа провел 3 декабря против бывшего крузера Кевина Лерена из ЮАР. Британец защитил титул регулярного чемпиона мира по версии WBA, но трижды побывал в нокдауне.

Недавно Александр Усик заявил, что возможный поединок против Тайсона Фьюри может быть последним в его карьере. Украинский чемпион планирует больше уделять внимание своим детям.