У серпні Олександр Усик захистив свої пояси у бої-реванші проти Ентоні Джошуа. Українець вдруге подолав AJ та залишився чемпіоном за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.

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Тепер же Олександр готовий битися за звання абсолютного чемпіона світу. Суперником має стати Тайсон Ф'юрі, якому належить пояс WBC. "Циганський король" вже неодноразово провокував Усика своїми епатажними інтерв'ю. Цього разу він вкотре вколов українця.

Я докладу всіх зусиль, щоб провести бій за абсолютне чемпіонство. Коли я дістануся до Усика, він буде розчавлений. Це бій, якого він хоче, як він каже. І я хочу, щоб ми поставили все на карту, і ми побачимо, хто переможе. Не думаю, що він достатньо великий і сильний, щоб витримувати удари. Він від природи легший чоловік. Коли ми обидва були молодші, він був у середній вазі, а я був у надважкому дивізіону та важив 110 кілограмів. Це виклик, але він буде тікати, як маленька сучка, усю ніч. А я полюватиму за ним, і коли він потрапить мені в руки, він буде розчавлений,

– заявив Тайсон.

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Також Ф'юрі прокоментував можливе місце бою із Олександром. Він хотів би провести поєдинок у Лондоні, але скоріш за все зустріч пройде на Близькому Сході.

В ідеалі я бився б з Усиком на "Вемблі". Це величезний бій тут, але мої промоутери Френк Воррен та Боб Арум зацікавлені Близьким Сходом. Тож ми чекаємо на пропозицію. Якщо надійде, то надійде, а якщо ні, то ні. У нас є можливість за короткий проміжок часу зробити це. Є мільйон санкціонуючих організацій, тому Усика змусять битися з його претендентами. Якщо наш бій не буде організовано раніше, то не буде організовано взагалі,

– повідомив Ф'юрі.

До слова, після перемоги над Чісорою Ф'юрі викликав Усика на ринг. Тайсон висловив кілька неприємних слів на адресу українця, після чого закликав його прийняти бій.

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Коли зійдуться Усик та Ф'юрі