В августе этого года Александр Усик во второй раз победил Энтони Джошуа. Триумф над британцем позволил нашему боксеру защитить чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.

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Между боями AJ украинец сыграл в товарищеском футбольном турнире Winter Cup. В начале февраля Александр провел 15 минут за футбольный клуб Полесья из Житомира на собрании команды в Турции.

Winter Cup 2023

В итоге Полесье стало победителем турнира, организованного телеканалами Футбол 1/2/3. Теперь же эти каналы прекратили существование, но бывший директор Александр Денисов объявил, что турнир снова пройдет в 2023 году.

Матчи также пройдут в Турции. Кроме Полесья, участниками Winter Cup 2023 станут полтавская Ворскла, ровенский Вереск и эстонский клуб Левадия. Матчи пройдут с 6 по 15 февраля.

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Подробнее об участниках

Кроме ютуб-канала Денисова "Футбол 2.0", организатором турнира станет компания BGV Геннадия Буткевича, также являющегося владельцем Полесья. Он также пообещал, что Усик сыграет за его клуб на Winter Cup 2023.

Отметим, что Полесье представляет первую лигу и вышло во второй этап турнира. Борьбу за повышение житомирская команда начнет со второй позиции в финальной группе.

Стоит знать. Пока неясно, каким образом игроки Полесья покинут территорию Украины во время военного положения. Согласно постановлению Верховной Рады, разрешение на выезд за границу могут получить спортсмены, входящие в состав спортивных клубов высших дивизионов в игровых видах спорта. Полесье играет во втором дивизионе чемпионата Украины.

Что касается других команд, то Ворскла пошла на зимнюю паузу на девятом месте в УПЛ, Вереск – на десятом. Левадия же завершила сезон 2022 года в чемпионате Эстонии на втором месте, что дало ей путевку в Лигу Конференций на следующий розыгрыш.

Усик vs Фьюри: