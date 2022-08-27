"Цыганский король" откладывает свою пенсию

Тайсон Фьюри уже дважды объявлял об окончании своей карьеры. . Сначала – перед поединком, а потом – после того, как ненадолго объявил о своем возвращении в августе.

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Многие эксперты прогнозировали, что "Цыганский король" заинтересован в победителе реванша Усик – Джошуа. Мол, он планирует выйти на ринг с сильнейшим.

Украинский боксер во второй раз победил Энтони Джошуа 20 августа. Александр обратился к Тайсону после своего триумфа, тот сразу же ему дерзко ответил.

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман ранее сообщал, что Фьюри дали время до 26 августа для принятия решения.

По информации СМИ, Тайсон из-за своих промоутеров сообщил WBC, что все же решил продолжать выступления в боксе. Однако боксерская организация отложила официальное объявление об этом решении до 2 сентября.

Маурисио Сулейман в своем твиттере сообщил, что официальное решение относительно позиции Фьюри откладывается из-за смерти двоюродного брата боксера.

WBC, признавая произошедшую в семье Фьюри трагедию, в связи с этим решила отсрочить на одну неделю, до пятницы, 2 сентября, официальное решение Тайсона Фьюри относительно его статуса чемпиона в тяжелом весе,

– написал он.

Фьюри уже не раз заявлял, что выйти на ринг его заставят только большие деньги. Так что за поединок с Усиком он просит полумиллиарда долларов.

К слову. В случае организации боя с Фьюри Усик сразится за статус абсолютного чемпиона только в своем пятом поединке в дивизионе. Ранее в хевивейте украинец побеждал американца Чезза Уизерспуна, британца Дерека Чисору и дважды – экс-чемпиона мира Энтони Джошуа.